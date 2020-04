Bonetti: “Vogliamo dare fastidio. I tifosi viola sono molto legati a me”

La Nazione ha intervistato Tatiana Bonetti, giocatrice della Fiorentina Women’s, autrice di 12 gol in 15 partite disputate. Ovviamente vorrebbe riprendere a giocare, ma solo in sicurezza.

Il coro Bonetti in nazionale? I tifosi viola sono molto legati a me e me lo fanno sentire continuamente allo stadio, per strada e io a loro, mi danno la carica per fare sempre meglio.

La gara contro il Milan? Sarà importante sopratutto per agguantare il secondo posto e per rimanere in corsa nell’eventualità che la Juventus faccia un passo falso. La Juventus ha un gruppo di giocatrici che si conoscono a memoria , giocando insieme anche in nazionale e questo sicuramente le avvantaggia, noi abbiamo cambiato diverse interpreti nel corso degli anni, ma dalla nostra abbiamo la voglia di ‘dare’ fastidio.

I miei idoli? Ho un debole per Del Piero, ad oggi il mio giocatore preferito è Messi e al secondo posto metterei Dybala.