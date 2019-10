Bonetti soddisfatta: “Non ci siamo mai arrese”

Autrice del momentaneo 1-1, Tatiana Bonetti ha commentato a violachannel.tv la vittoria della Fiorentina Women’s per 2-1 contro il Sassuolo:

Dovevamo chiudere la partita nel primo tempo, ma non siamo state lucide. Sembrava non potessimo recuperare lo svantaggio, ma non ci siamo arrese e abbiamo trovato il pari e poi la vittoria che è fondamentale. La partita di domenica prossima? Sarà una guerra come quella di oggi.