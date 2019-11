Bonetti lancia la sfida alla Juve: “Siamo più tecniche, vogliamo riscattarci”

A pochi giorni da Juventus-Fiorentina femminile (che si giocherà in contemporanea a Fiorentina-Lecce maschile), Tatiana Bonetti parla a Tuttosport. Ecco alcuni passaggi: “Mi auguro in una gara diversa dalla Supercoppa di un mese fa. Io e le mie compagne abbiamo una gran voglia di dimostrare quello che sappiamo fare. Ci sono appena tre punti di distacco dalla Juve, sappiamo che loro sono una squadra forte, ma noi dobbiamo giocare senza timore. Cosa abbiamo più di loro? Mi sento di dire che come squadra abbiamo una tecnica fuori dal comune anche se dobbiamo ancora indossare l’abito migliore. Ho fiducia e se riusciremo a metterle in difficoltà potremo farcela” ha detto il numero 10 viola. SERIE A FEMMINILE, CLASSIFICA E RISULTATI