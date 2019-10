Bonetti esulta: “Dovevo farmi perdonare, ci sono riuscita. Col Sassuolo…”

Tatiana Bonetti ha parlato a violachannel al termine della gara della Fiorentina Women’s vinta 2-1 contro Tavagnacco. Queste le sue parole: “È arrivato il gol finalmente, sono molto felice soprattutto perché è servito alla squadra, ci servivano i 3 punti. Con la Roma avevamo espresso un buon gioco ma non sono arrivati i punti e soprattutto io dovevo farmi ‘perdonare’ . Oggi abbiamo avuto tante occasioni non finalizzate come vorremmo, però era importante vincere. Adesso arriva un periodo intenso e noi cercheremo di farci trovare sempre pronte, iniziando dal Sassuolo”. LE DICHIARAZIONI DI MISTER ANTONIO CINCOTTA