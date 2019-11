Bertolini: “La Fiorentina ha tutte le potenzialità per inserirsi nella lotta scudetto”

Milena Bertolini, ct della Nazionale femminile, ha parlato a margine del Premio “Maestrelli”: “La Fiorentina è stata la prima società professionistica a credere nel calcio femminile, dopo di lei sono arrivate le altre, quindi ha questo grandissimo merito. La Toscana da sempre è una regione con grande storia nel calcio femminile e una fucina di talenti. Il rifiuto di Guagni di andare al Real Madrid? È difficile da vedere, ha fatto innamorare ancora di più i fiorentini. Lei stessa mi ha detto che non si sarebbe mai aspettata questo clamore. Questo significa che nel femminile ancora c’è amore per la maglia ed è un qualcosa che i tifosi vorrebbero anche nel maschile. Lotta scudetto? La Fiorentina ha tutte le potenzialità per giocarsela, ha fatto una campagna acquisti importante, deve solo trovare il giusto equilibrio”.