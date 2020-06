Atl. Madrid su Guagni, la Fiorentina prova a resistere. Incontro prossima settimana

Come rivela la TGR Toscana, Alia Guagni, da giorni nel mirino dell’Atletico Madrid Femenino, ha in programma un incontro con la Fiorentina giovedì 11 giugno, con l’obiettivo di parlare del suo futuro. La società gigliata vorrebbe ripetere quanto fatto l’estate scorsa, quando l’assalto dell’altra squadra di Madrid, il Real, è stato respinto. Commisso è deciso a trattenere la giocatrice, e l’offerta triennale del club spagnolo non spaventa. E Guagni? Anche lei vorrebbe rimanere, l’incontro della prossima settimana chiarirà la situazione.

A TMW Radio, la giornalista Sky Gaia Brunelli ha aggiunto: “Alla fine credo non succederà nulla, Alia è Firenze e viceversa. C’è una storia bellissima in corso, che per fare un paragone al maschile si è vista con Totti… La gente di Firenze si è affezionata a lei, e lei è molto legata alla città. Se finisse oggi il campionato, poi, sarebbe la Fiorentina ad andare in Champions League… Vero che con l’Atletico Madrid magari arrivi ai quarti e con le viola no, ma Alia sta bene dove sta: una società forte, che ama e che negli ultimi anni ha lottato contro la Juventus per lo Scudetto”.