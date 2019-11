Adami, poco spazio nelle Women’s. A gennaio si guarderà intorno?

È tempo di mercato. Come riporta Tutto Calcio Femminile, la nuova sosta per gli impegni della Nazionale di Milena Bertolini è un’occasione buona per raccogliere le prime voci. Le prime “idee”. Tra le grandi c’è un talento che, almeno per il momento, naviga nell’ombra. Si tratta di Greta Adami, centrocampista classe ’92, fino a poco tempo fa nel giro azzurro. In questa stagione Greta non ha trovato l’abituale spazio nella Fiorentina Women’s perché mister Cincotta ha preferito puntare su altre figure. Nessuna polemica, per carità. Non è nello spirito della ragazza viola. Ma se la situazione non dovesse cambiare nelle prossime tappe del campionato allora Greta potrebbe cominciare a guardarsi intorno. Già per il mercato invernale. Un’atleta del suo valore può far gola a tanti club. Proviamo a buttare lì un nome: l’Inter di Sorbi. Ma, di sicuro, la società nerazzurra non sarebbe l’unica interessata ad un simile profilo.