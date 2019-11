Adami e la sfida alla Juventus: “Possiamo dimenticare la Supercoppa”

Greta Adami, centrocampista classe 1992 della Fiorentina Women’s, è stata intervistata dal Corriere Fiorentino alla vigilia del big match contro la Juventus, in programma sabato alle 20.45 a Torino:

Dimenticare la Supercoppa si può. Bisogna scendere in campo con la mentalità delle ultime partite. Adesso abbiamo la tranquillità giusta per dimostrare chi siamo. Noi andremo là per i tre punti, a prescindere dalla posizione in classifica. Sarebbe stato così anche se fossimo state prime. Siamo le due squadre più forti d’Italia, ma ripenso spesso alla Supercoppa 2018, perché è stato il primo trofeo che abbiamo vinto contro di loro, ma è stata indimenticabile anche la gara all’Allianz, perché è stata bella, emozionante e importante per tutto il movimento del calcio femminile. Peccato solo per il risultato negativo.