Zauri: “I risultati danno ragione alla società. Italiano una guida importante”

"La Fiorentina ha cambiato mister trovando in lui una guida molto importante. Il campo sta dando ragione alla società e al tecnico. Cambiamento rispetto allo scorso anno? I risultati fanno la differenza. La fiducia che 7/8 risultati consecutivi ti danno, fanno sì che tu possa giocare in modo totalmente diverso. Trasferimento di Vlahovic a gennaio? Quando giocavo nella Sampdoria diedero via Cassano e Pazzini e ci fu un bel problemino tanto è vero che a gennaio avevamo una buona classifica e poi siamo retrocessi… La Fiorentina sapeva che lo avrebbe perso e per questo ha preso due attaccanti validi che hanno fatto sì che il prodotto totale non cambiasse"