Zarate, possibile ritorno in Serie A: un club sonda il terreno per l’argentino

Il Gimnasia La Plata vorrebbe riportare Zarate in patria, ma le sirene della Serie A potrebbero fare la differenza nella scelta del giocatore

Possibile ritorno in Italia per l'ex viola Mauro Zarate. Secondo quanto riporta il quotidiano argentino Olè, la Salernitana ha sondato il terreno per l'attaccante attualmente svincolato dopo l'esperienza all'Atletico-MG.