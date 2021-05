Viviano su Gattuso: “Profilo top, con la sua esperienza può aiutare Rocco”

Il commento dell'ex portiere viola

Emiliano Viviano , noto tifoso viola e attuale portiere del Karagumruk, ha parlato in diretta su TMW Radio. Questo un estratto delle sue dichiarazioni in ottica viola:

"Fiorentina? Sicuramente non si sono ottenuti i risultati previsti, vuol dire che qualche errore c'è stato. Io speravo un po' meglio all'inizio, ma era prevedibile: si era confermato un allenatore che aveva fatto bene ma non era stato confermato tra la piena convinzione di tutti. Si capisce dove si è sbagliato. Gattuso profilo ideale? Certo. Intanto è un grande allenatore, andate a vedervi cos'ha fatto, compreso quest'anno a Napoli dove molto probabilmente finirà 3°. Una roba egregia, con tutti gli infortuni che ha avuto. Al Milan pure stava facendo un miracolo con la Champions, e poi alle spalle ha trent'anni di carriera con cui potrebbe pure dare un aiuto alla famiglia Commisso. Io lo ringrazio per i soldi che ha speso e ricordo dov'eravamo quando ci hanno lasciati i Della Valle, ma magari qualcuno può dargli una mano".