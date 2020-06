Problema muscolare per Valentin Eysseric. Il centrocampista dell’Hellas Verona si è fermato per un risentimento al retto femorale. Il giocatore verrà sottoposto ad esami strumentali come da prassi, visto anche il momento particolarmente delicato per gli infortuni muscolari. Potrebbe trattarsi di un semplice affaticamento, o di una contrattura, ma si attenderà l’esito degli accertamenti. A riportarlo è TMW.