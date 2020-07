Alberto Gilardino, storico ex attaccante della Fiorentina, compie oggi 38 anni. Attraverso un video postato sui propri canali social, ACF lo celebra ricordando i suoi gol più belli ed importanti in maglia viola con la quale è andato a segno per oltre cinquanta volte. Il futuro dell’attuale allenatore della Pro Vercelli, potrebbe però essere ancora a Firenze (LEGGI QUA)