VIDEO – Ribery si tiene in allenamento a suon di allunghi con J. Boateng

Il francese aspetta ancora la chiamata giusta, nel frattempo si allena a Monaco assieme all'ex compagno di squadra Jerome Boateng

È ancora in attesa della chiamata giusta Franck Ribery, svincolato ormai da più di un mese dopo la scelta della Fiorentina di non rinnovare il suo contratto in scadenza. Nel frattempo il francese continua ad allenarsi assieme all'ex compagno di squadra Jerome Boateng (anche lui senza squadra al momento).