Vi ricordate Kuzmanovic? L’ex viola potrebbe tornare in Italia

Vi ricordate Kuzmanovic? Il centrocampista serbo che ha vissuto le sue migliori stagioni in maglia viola sotto la guida di Cesare Prandelli, potrebbe tornare in Italia. Secondo quanto riporta il noto esperto di mercato e nostro collaboratore, Nicolo Schira, sarebbe la Reggina il club in prima linea per acquistare l’ex viola. Il club, neopromosso in Serie B, è tra i più attivi sul mercato tanto che ha già ufficializzato il clamoroso acquisto di Jeremy Menez, oltre che trattare il campione del mondo Adil Rami

