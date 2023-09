Stevan Jovetic e Stefan Savic firmano la vittoria del Montenegro contro la Bulgaria, nella gara valida per le qualificazioni a Euro 2024. Prima il gol del difensore centrale - attualmente all'Atletico Madrid - poi la rete al 97' dell'attaccante classe 1989. Tre punti ottenuti in maniera rocambolesca, in 10 contro 11 per la nazionale balcanica che si rilancia in chiave qualificazione: Serbia scavalcata grazie ai due ex viola.