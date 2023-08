Veretout torna in Italia? L’ex viola nel mirino di una big di Serie A

Jordan Veretout potrebbe tornare in Italia dopo l'esperienza al Marsiglia

Jordan Veretout potrebbe tornare in Serie A. L'ex centrocampista della Fiorentina, attualmente al Marsiglia, è finito nel mirino del Milan. Secondo quanto riporta Repubblica, il club rossonero starebbe pensando all'ex viola per sostituire l'eventuale partenza di Rade Krunic, che potrebbe andare al Fenerbahçe. Se la trattativa andrà a buon fine, il Milan punterà forte su Veretout per completare il proprio reparto con il francese che ritroverebbe Stefano Pioli.