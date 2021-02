Veretout entra nella storia della Roma: l’ex viola è il francese con più gol in assoluto

Una zuccata su cross di Mancini e il solito rigore trasformato con freddezza: Jordan Veretout ne segna due all’Udinese e sale a quota 9 reti in campionato, una in più rispetto alle 8 della stagione 2017-18 alla Fiorentina, sua migliore fino ad oggi. Non solo: con 15 reti complessive per la Roma, Veretout supera Vincent Candela e diventa il miglior marcatore francese nella storia della Roma. Una giornata da ricordare per il centrocampista transalpino.

Serie A, la diretta testuale delle partite di oggi

Tutte le statistiche della Serie A: visita Numericalcio