“Felice di essere alla Roma. Forza Roma“. Queste le prime, laconiche parole di Jordan Veretout, raccolte e riportate dalla trasmissione Calciomercato – L’Originale, in onda su Sky Sport. Il francese non è stato molto espansivo, che sia leggermente insoddisfatto di come si è conclusa la vicenda? In precedenza vi avevamo riferito di come il centrocampista preferisse il Milan…