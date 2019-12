Un ex viola al posto di Pioli? L’idea del Milan per la prossima stagione

Un altro ex viola può sedersi sulla panchina del Milan. Come scrive Tuttomercatoweb.com infatti, i rossoneri andranno avanti con Stefano Pioli fino al termine della stagione, per poi virare su Paulo Sousa. La dirigenza del Diavolo sta valutando il profilo del portoghese, un’idea che può diventare concreta nei prossimi mesi. Prima dell’arrivo di Pioli c’erano già stati dei contatti, ma il tecnico di Viseu avrebbe dovuto interrompere il suo rapporto con il Bordeaux: se ne riparlerà per la prossima stagione.