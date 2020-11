Ujfalusi: “Non sarei mai andato alla Juventus, serve rispetto per gente e società”

L’ex viola Tomas Ujfalusi, commentato la scelta di Griezmann di passare al Barcellona, è tornato a parlare della sua carriera da giocatore. Queste le sue parole ad As: “Giocando in Italia con la Fiorentina non sarei mai andato alla Juventus perché è una grande rivale e serve rispetto per la gente e per la società, ma tutti la pensano in modo diverso. Quando ero all’Atletico ho ricevuto un’offerta dal Real Madrid e ho rifiutato: non potevo, per fedeltà. Tutti sono diversi però”.