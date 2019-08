Khouma Babacar è ormai da tempo in uscita dal Sassuolo, ma fino ad ora non è stato raggiunto nessun accordo. L’ultima squadra a farsi avanti è stata il Fenerbahce, con cui stanno andando avanti le trattative per l’attaccante senegalese ex Fiorentina. Qui la conferma di Nicolò Schira, firma della Gazzetta dello Sport: prestito con diritto di riscatto per Baba.