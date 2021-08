Turchia in fiamme, Ljajic lancia l’allarme: “Cara Italia, abbiamo bisogno di voi”

"Piano piano sta bruciando tutto, serve aiuto! Gli aerei non sono cosi abbastanza da poter spegnere le fiamme!". L'appello disperato dell'ex viola

Sono ore drammatiche in Turchia. Gli incendi stanno letteralmente devastanto il territorio e una testimonianza arriva proprio dall'ex viola, Adem Ljajic. Il giocatore, attraverso il proprio instagram, ha lanciato un appello disperato di richiesta da aiuto per salvaguardare il territorio turco in preda alle fiamme. Queste le parole (accompagnate con un video impressionante) dell'attuale giocatore del Besiktas:

"La Turchia sta bruciando, cosi come i boschi, animali, case, persone… piano piano sta bruciando tutto!! Serve aiuto! Gli aerei non sono cosi abbastanza da poter spegnere le fiamme ! È un momento difficilissimo per la Turchia! Servono aerei, aiuti da altri stati !!! Volevo chiedere aiuto, collaborazione ai paesi vicini per dare una mano inviando aerei per spegnere le fiamme, volevo chiedere aiuto anche allo stato Italiano essendo ben organizzato e pronto a dare una mano come ha sempre fatto, aiutare la Turchia. Più siamo, più siete, più aerei e più acqua c’ è, meno danni ci saranno…. Cara Italia, care nazioni vicine, la Turchia ha bisogno di voi."