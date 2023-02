Toni: “Penalizzazione alla Juventus? Alla mia Fiorentina diede ulteriore carica”

"In Coppa Italia era la prima volta che i due giocavano insieme in bianconero dopo essere stati compagni alla Fiorentina. A entrambi va dato il tempo di ritrovare la miglior condizione e il feeling dei tempi viola. Però, a livello di caratteristiche, hanno tutto per diventare una bella coppia. Penalizzazione alla Juventus? Ricordo che quando capitò alla mia Fiorentina all’inizio era particolarmente difficile e strano perché la domenica vincevamo, ma poi guardavamo la classifica e continuavamo ad avere il segno meno. Un po’ scombussola, è vero, però è anche una bella carica. In queste situazioni sai che devi fare qualcosa di straordinario".