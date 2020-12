Toldo: “Strano parlare di salvezza per la Fiorentina” E su Bati come dirigente

Il grande ex portiere della Fiorentina, Francesco Toldo, è intervenuto in collegamento ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole sul momento attuale dei viola:

I miei ricordi di Firenze sono legati all’affetto che ho avuto per i tifosi viola e al rispetto per quella società. Batistuta Dirigente? Ha davvero un ego smisurato di sé: se accettasse di venire a Firenze come dirigente lo farebbe, alle sue condizioni, per il bene della Fiorentina. I viola devono sempre lottare almeno per stare al ridosso dei vertici. Mi fa strano parla di salvezza per la Fiorentina. Ritorno con Prandelli? Meglio che non sia tornato nel 2006, almeno ho lasciato un bel ricordo (ride, ndr).