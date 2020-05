Terim è ritenuto a rischio (65 anni). Non potrà lavorare al centro d’allenamento

Dopo la positività e la guarigione, il Coronavirus ostacola ancora l’ex allenatore viola. Secondo quanto scritto su Tuttomercatoweb, le nuove norme approvate dal governo turco per scongiurare il Coronavirus impediranno per adesso a Fatih Terim di lavorare nel centro tecnico del Galatasaray. A causa della sua età, 65 anni, Terim è considerato un membro di un gruppo a rischio nella pandemia di coronavirus. Per modificare la sua posizione e qindi poter tornare regolarmente sul campo, servirà una revoca dello stato di emergenza o un permesso speciale.