Temptation Island, Amoruso: “Mi sposerei domani. E rivela: “Se non avessi fatto il calciatore…”

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono usciti da Temptation Island. La coppia si è raccontata ai microfoni di Chi. Ecco le parole dell’ex calciatore della Fiorentina:

“Alcune parole dette da Manila mi hanno fatto tremare. Io non ero sicuro di voler fare questo “viaggio”, ma lo sforzo di capire quello che accadeva intorno a me lo giudico un elemento che alla fine mi ha arricchito. Ricordiamo che noi abbiamo partecipato al programma non perché ci fossimo traditi, ma perché avevamo bisogno di risposte per il futuro. E le abbiamo avute. Nozze? Io la sposerei domani! Sul figlio freno perché abbiamo trovato un equilibrio tutto nostro. Non è paura, ma una riflessione. Con questo non dico no. Pochi sanno che io prima di giocare a calcio, studiavo per diventare maestro di scuola elementare. Aspettiamo, vedremo. E poi… sono un po’ vecchietto. Nella chat che abbiamo creato con gli altri ragazzi di Temptation Island sono il “guru”, anche troppo! Il tempo li porterà a sorridere come me. Oggi qualcuno mi chiede anche consigli per risolvere problemi di coppia, ma non sono uno psicologo: sono un uomo fermo che sa amare”.