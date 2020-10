Tata che combini? L’esordio col Milan è da horror

L’ex portiere viola, è tornato in Italia nella scorsa sessione di mercato per ereditare da Begovic il ruolo di vice-Donnarumma. La positività di quest’ultimo a poche ore della sfida, ha fatto sì che Tata esordisse da titolare nella super sfida tra i rossoneri e la Roma. Ma quella di ieri non sarà un serata che il rumeno vorrà ricordare a lungo. L’uscita a vuoto in occasione del momentaneo pareggio di Dzeko non è passata inosservata, e la critica si è accanita su di lui. Complice anche il confronto con l’altro collega in campo ieri sera, Mirante, che ha sfoderato una prestazione eccellente. Tra i tanti giudizi negativi sull’operato del numero 1 rumeno spicca quello di Tuttosport, che nelle classiche pagelle del giorno dopo sentenzia così:

Tatarusanu 4, il peggiore: La positività di Donnarumma lo proietta in campo per il suo esordio stagionale. Non giocava dal 2 febbraio, la scelta come vice Donnarumma non aveva mai convinto e la paperissima per il gol di Dzeko conferma che nessun ruolo può essere sottovalutato in una squadre che ha ambizioni.