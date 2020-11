Taibi: “Boateng al Monza fa la differenza”

Intervistato da tuttomercatoweb.com, Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, ha parlato anche di Jeremy Menez, giocatore della squadra calabrese, e dell’ex viola Kevin-Prince Boateng, ora al Monza di Berlusconi e Galliani:

Posso parlare per noi e dico che in B ci vuole gente con gamba e qualità. Con i soldatini non vai da nessuna parte, serve il giusto mix. Da Menez ci aspettiamo che possa dare un grande contributo come ha in parte fatto. Boateng a Monza fa la differenza.