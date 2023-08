Svolta Lirola verso il ritorno: lo rivuole Di Francesco, sorpasso a Gilardino

Lirola si avvicina al ritorno in Italia, ecco le ultime sul terzino catalano che potrebbe ritrovare il suo vecchio allenatore

Pol Lirola dovrebbe presto tornare in Serie A: il terzino ex Sassuolo e Fiorentina sta trattando col Genoa. Tuttofrosinone.com, però, assicura che Eusebio Di Francesco, tecnico dei ciociari, lo abbia indicato a Guido Angelozzi. Lirola era il suo vecchio laterale ai tempi dell'Europa League con i neroverdi. Sembra inoltre che la trattativa sia a buon punto. In questo modo, sarebbe superata la concorrenza del Genoa di Gilardino.