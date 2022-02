Subito guai per Pulgar: problemi alla caviglia per l’ex viola

Non inizia nei migliori dei modi l'avventura turca d Erick Pulgar. Problemi alla caviglia per il centrocampista cileno

L'ultima operazione del mercato di gennaio della Fiorentina è stata la cessione di Erick Pulgar al Galatasaray, in prestito. La nuova avventura, però, non è iniziata nei migliori dei modi. L'allenatore della squadra turca, Domenec Torrent, ha parlato di un problema alla caviglia per il cileno. Un piccolo fastidio che gli ha impedito di partire titolare nel match di oggi contro l'Alanyaspor: