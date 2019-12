Stasera la Curva Fiesole ricorderà l’ex viola Bruno Beatrice

Stasera, durante la partita Fiorentina-Inter, la Curva Fiesole ricorderà la figura di Bruno Beatrice con una coreografia.

Bruno Beatrice calciatore della Fiorentina, nel 1975/76 fu sottoposto ad una serie lunghissima di radiazioni per “curare” la pubalgia.

Bruno il 16 Dicembre 1987 muore a soli 39 anni.

La moglie dal 17 Dicembre 1987 punta la colpevolezza sul mondo del calcio.

Iniziano le denunce e nel 2005 arrivano i NAS che dopo 2 anni ricostruiscono, solo in parte, ciò che era stato fatto a Bruno.

Nel 2009 si conclude il processo penale per prescrizione. Nessun giudizio penale verrà emesso,nessun colpevole e nessun innocente, MA gli indagati avranno per sempre la spada di Damocle sopra la loro testa.

Inizia il processo civile e oggi siamo qua, tutti noi Fiorentini, nel ricordare chi ha lottato in campo per la maglia viola, per noi tifosi, per l’amore che lui aveva per Firenze, ma soprattutto ha lottato per continuare a vivere. Bruno c’è!

È con noi e noi con lui per gridare GIUSTIZIA da ben 32 anni.