Spezia, Italiano coccola Saponara: “Prima la condizione, poi sarà importante per noi”

Mister Vincenzo Italiano, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Roma, si è soffermato anche sul gran rendimento nella storica vittoria di Coppa Italia da parte di alcuni singoli. In particolare si è soffermato su Riccardo Saponara, arrivato dalla Fiorentina in prestito:

Saponara? Sappiamo che dobbiamo renderlo un giocatore importante per questa squadra, prima di tutto portandolo in condizione, facendolo crescere e dandogli minuti partita dopo partita. Siamo contenti che sia riuscito ad avere una tenuta di 120 minuti, però dobbiamo stare attenti, cercare di non appesantire il ragazzo e cercare di sfruttarlo per quello che in questo momento ci può dare.