Sissoko racconta: “Alla Fiorentina giocai poco, ma Montella non poteva rivoluzionare”

L’ex viola Mohamed Sissoko ha raccontato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com la sua breve esperienza da giocatore della Fiorentina:

Non mi lamento di aver collezionato solo 5 presenze, d’altronde ero arrivato a Gennaio del 2013 e la Fiorentina giocava alla grande. Mister Montella non poteva certo rivoluzionare la formazione per dare spazio a me, soprattutto dal momento che i miei compagni facevano esattamente quello che lui chiedeva.