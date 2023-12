Sfida tra ex viola allo Stirpe, Cerofolini a Vlahovic: “Che bello rivederti fratello”

Nella giornata di ieri, allo Stirpe è andata in scena la sfida tra Frosinone e Juventus, vinta dai bianconeri nel finale con il gol di Dusan Vlahovic. La partita, però, è stata anche l'occasione per due vecchi amici ai tempi della Fiorentina di rincontrarsi. Come testimoniato dalla foto postata dalla società gialloblù, Cerofolini e Vlahovic hanno scherzato a lungo nel prepartita della gara. Lo stesso portiere ha poi postato la foto sulle proprie storie Instagram commentando: "Che bello rivederti fratello", a testimonianza dell'ottimo rapporto tra i due.