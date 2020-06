Sentite Nacho Castillo: “Fiero di aver giocato in quella Fiorentina”

Durante il programma “Taca La Marca” in onda su Radio Musica Television è intervenuto Ignacio ‘Nacho’ Castillo, ex attaccante di Lecce e Fiorentina, il quale si è soffermato sulla ripresa della Serie A e su tanti altri temi, ecco quanto emerso che riguardi soprattutto la sua permanenza a Firenze: “Non è stata un’esperienza felice dal punto di vista calcistico ma è stato molto bello far parte di una delle migliori Fiorentina della storia che si è imposta anche in Europa giocando grandi incontri. Anche se ho giocato poco sono fiero di aver fatto parte di quella grande squadra, anche Jovetic faceva fatica a trovare spazio” e ricorda anche la sfida con il Bayern: “Ci fu polemica sul gol di Klose, oggi con il VAR tutto ciò non sarebbe accaduto. A Firenze Robben trovò un gol incredibile. Il Bayern era superiore, ma nella doppia sfida ce la siamo giocata alla pari”.

El Nacho da il suo giudizio su Bielsa di cui si è parlato anche in ottica viola: “Per noi argentini che siamo stati calciatori ed ora siamo allenatori è un punto di riferimento. Ha un’idea di calcio molto forte con convinzioni davvero particolari. Molti parlano di lui senza conoscere la sua metodologia di lavoro; è molto interessante da studiare ed è superiore alla maggior parte dei tecnici in circolazione. Ha avuto pochi risultati, ma rimane un punto di riferimento”.