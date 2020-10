Netta presa di posizione del giornalista Mario Sconcerti su Federico Chiesa. Nel suo editoriale sul Corriere della Sera riguardo Italia-Olanda, ha commentato così sull’ex giocatore della Fiorentina:

Nel frattempo è quasi scomparso Chiesa, e non da oggi. Non salta più l’uomo, non tira in porta, non marca il suo avversario. Sembra annodato su se stesso.