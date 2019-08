Santana non si ferma più: pronta una nuova avventura al Palermo

Mario Alberto Santana non ha ancora voglia di appendere le scarpette al chiodo: l’argentino ripartirà tornando a Palermo, in una città che lo ha già accolto e amato dal 2002 al 2006, con una breve parentesi in prestito al Chievo. Dopo la parentesi triennale con la Pro Patria (un gol ogni tre partite giocate), il trentottenne ha già firmato con la nuova, vecchia società, che deve rialzarsi partendo dalla Serie D. Ecco le sue prime dichiarazioni, riportate da Stadionews24:

“Massimo impegno per cercare di riportare questa città dove merita, sono troppo emozionato. L’importante è rialzarsi, a Palermo lo sappiamo fare.”