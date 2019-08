Santana non molla: “Ho tanto da dare e posso ancora imparare”

Sono arrivate le parole dell’ex viola Mario Alberto Santana, tornato al Palermo dopo il fallimento, in conferenza stampa; ve ne proponiamo alcuni stralci.

“La cosa più importante è che i giovani abbiano qualcosa da dare, saranno loro a darci una grande mano durante l’anno. Il tempo è poco: sapere di cosa ha bisogno il compagno è fondamentale. Mi è stata data questa fiducia e sarò sempre grato, darò tutto per tutte quelle persone che sono venute fin qui. La cosa importante è sapere dove stiamo andando, il resto viene da sé. Il mio ruolo? Negli ultimi tre anni ho giocato da seconda punta e mi sono trovato molto bene. Anche se ho 37 anni devo ancora imparare dei movimenti perché non ero abituato a giocare in quella posizione, vediamo cosa deciderà il mister… Il trequartista invece l’avevo già fatto. Se sono seduto qui oggi è perché sono in grado di dare tanto fisicamente. Bisogna essere positivi, da quando sono qui e sento parlare il Presidente mi dà la sensazione di famiglia”.