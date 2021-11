Samp, ora D’Aversa rischia l’esonero. Al suo posto un ex viola?

Beppe Iachini potrebbe tornare su una panchina di Serie A dopo l'addio alla Fiorentina. Per lui un ritorno alla Sampdoria?

Dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna, la Sampdoria è momentaneamente terzultima in classifica. Una situazione che non può far sorridere il patron Ferrero, chiamato a decidere il futuro di Roberto D'Aversa già nelle prossime ore. Il primo nome sulla lista - scrive Gianluca Di Marzio - dovrebbe essere Marco Giampaolo. Vicino al ritorno a Genova dopo le tre stagioni tra 2016 e 2019. Un'altra opzione conduce al profilo di Beppe Iachini. L'ex Fiorentina - aggiunge l'esperto di mercato - era stato sondato prima della partita con lo Spezia e ora attende un'eventuale nuova chiamata. Anche per lui si tratterebbe di un ritorno: ha allenato la Sampdoria nella stagione 2011-12.