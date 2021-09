Sacchetti: “Fiorentina compatta, arrivare tra le prime 7-8 è possibile”

L'ex viola: "Ho allenato Italiano a Verona ed è uno che capisce di calcio, uno serio, non fa tante chiacchiere e riesce a far gruppo"

L'ex viola Luigi Sacchetti ha parlato anche di Fiorentina nel corso dell'intervista rilasciata a tuttomercatoweb. Queste le sue dichiarazioni: "La squadra è partita bene, ma anche l'anno scorso non era male. Ho allenato Vincenzo Italiano alla Primavera del Verona ed è uno che capisce di calcio, è una persona seria, non fa tante chiacchiere e riesce a far gruppo".