Sabatini e l’elogio a Chiesa: “Agli Europei è stato il nostro CR7”

Sandro Sabatini stupisce tutti con un paragone di lusso che riguarda Federico Chiesa. Ecco a chi è stato paragonato l'ex viola

Il noto giornalista Sandro Sabatini, che oggi aveva commentato anche la prestazione viola contro l'Inter, ha elogiato in maniera totale Federico Chiesa durante "Pressing", trasmissione in onda sulle reti Mediaset. L'esterno ex Fiorentina è stato letteralmente paragonato a Cristiano Ronaldo visto le sue prestazioni durante l'ultimo Europeo. Un paragone veramente importante il suo: