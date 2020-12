Ricordate Okon? “Trapattoni un mito, ma alla Fiorentina pensavo di giocare di più”

L’ex centrocampista viola Paul Okon ha parlato così a TMW:

Mi sono trasferito in Belgio, a Brugge, per dare ai miei figli un’opportunità nel mondo del calcio. Il più grande ha 15 anni, il secondo ha 11 anni e il terzo 8 anni e il più piccolo ha fatto 6 anni da poco. Fiorentina? C’era Giovanni Trapattoni. Mitico, Giovanni. Mi aspettavo di giocare di più, ma nel calcio succede questo. Firenze è una bella città e mi dispiace aver giocato poco. Calciatore d’Oceania nel 1996 e in patria il Beckenbauer d’Australia? È una cosa che ho sentito parecchie volte perché avevo un po’ il suo stile, ma non esageriamo: Beckenbauer è un mito.