Ricordate Iemmello? I suoi gol valgono di più di quelli di Lukaku e Immobile

Ricordato Pietro Iemmello? Fra il 2006 e il 2011 è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Attualmente gioca titolare nel Perugia di Massimo Oddo in Serie B. Il Corriere dello Sport evidenzia i suoi numeri in Umbria: fino ad oggi ha realizzato 9 gol come Lukaku dell’Inter. Le sue reti tuttavia hanno fruttato ben 13 punti al Perugia mentre quelli del belga 11. Immobile della Lazio ha segnato 14 gol ma sono stati decisivi soltanto per un totale di sei punti.

