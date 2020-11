Ricordate De Falco? “Bei ricordi di Firenze, ho trovato poco spazio ma mi son goduto la città”

Doppio ex di Fiorentina e Benevento, Andrea De Falco gioca nella Viterbese e ha parlato della prossima sfida fra le due squadre a Ottopagine.it:

Incontrare una squadra dopo il cambio del tecnico è sempre una incognita perché non puoi preparare la partita in base ai dati delle recenti partite. Saranno molto importanti gli stimoli per entrambe. Sia il Benevento che la Fiorentina vorranno dimostrare che il momento negativo è alle spalle. Sarà fondamentale l’atteggiamento. L’esperienza alla Fiorentina? Fu la prima esperienza fuori casa. Ho dei ricordi importanti e belli. La Fiorentina era una società nuova che stava muovendo i primi passi in serie A. Ero il più giovane della rosa, ma sul campo feci davvero poco. Ebbi modo di godermi la città e l’ambiente: il pubblico viola è molto caloroso.