L’ex viola Reginaldo è intervenuto a Radio Bruno Toscana in coppia con Cesare Prandelli:

Mister Prandelli ha avuto tanta pazienza con me. Arrivavo dal Treviso, non era facile ambientarsi a Firenze. Ho segnato gol importanti. Mi son trovato bene alla Fiorentina. Com’era Prandelli? Era un martello, ma tranquillo. Se sbagliavi i movimenti, te li faceva rifare più e più volte. Quando segnai la doppietta contro la Sampdoria, indossavo una maglia con una dedica a Roberto, un ragazzo a cui piacevo tanto, ma che purtroppo morì in quella settimana in un incidente automobilistico.