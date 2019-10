Ranieri-Pioli, l’opinione prima dell’esordio: “Uno è una garanzia, l’altro…”

L’ex giocatore e adesso procuratore Marco De Marchi ha rilasciato a Tuttomercatoweb.com un’intervista in coda alla quale ha parlato dei due ex allenatori della Fiorentina all’esordio con le nuove squadre:

“Giampaolo? Il calcio è crudele, non ti aspetta. Una serie di circostanza fanno sì che i risultati non arrivano subito e quindi la soluzione più facile è mandare via l’allenatore. Non ci sono stati segnali dalla squadra, sembrava da fuori che la barca stesse andando alla deriva. Pioli ha fatto tanta gavetta, che ad alcuni manca e ora penso sia maturo per questa avventura. È un ragazzo serio, con delle idee. Lavora bene, è un professionista, ma deve dimostrare di avere grande personalità, necessaria in alcune piazze”.

Ranieri è una garanzia, è un lord d’esperienza, di carisma e di grande conoscenza calcistica. Può allenare qualsiasi tipo di squadra”.