Pulgar è un flop anche in Brasile: solo 133 minuti col Flamengo

Non sta procedendo nel migliore dei modi l'avventura dell'ex centrocampista viola Erick Pulgar con la maglia del Flamengo in Brasile. Una sola partita da titolare in questo primo scorcio di stagione, un paio di presenze in campionato e altre due in Copa Libertadores. La parabola discendente cominciata alla Fiorentina dopo l'exploit di Bologna sembra continuare tra Galatasaray e Sudamerica...