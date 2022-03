Pruzzo: “Con Piatek parti in vantaggio di un gol. Certe cose o ce le hai o no”

L'ex viola sull'attaccante polacco: "Con lui in campo si parte con un gol di vantaggio, ma le cose di contorno non sono da Piatek"

L'ex attaccante viola Roberto Pruzzo è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, queste le sue parole: "Piatek deve continuare a fare quello che sa fare, gol. Con lui in campo si parte con un gol di vantaggio, ma le cose di contorno non sono da Piatek. Nel gol con l'Atalanta c'è il mestiere e la conoscenza degli spazi, poi lui prevede e intuisce cosa accadrà in area di rigore. Certe cose o ce le hai o non ce le hai".

Pruzzo conclude: "Sottil è una seconda punta e non un'ala da cross per come lo vedo io. A centrocampo non c'è un metodista ma giocatori con caratteristiche migliori ma quando giochi con una linea alta rischi, per me Torreira è un trequartista".