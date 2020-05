Prandelli: “Parole di Commisso su Iachini non mi sono piaciute”. E ricorda la stagione con la penalizzazione

L’ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Eravamo in ritiro quando arrivò la sentenza con la Fiorentina in B. Dissi subito che non sarei andato via. I giocatori mi dissero che erano con me. E’ stato difficile partire con 19 punti di penalizzazione. Partimmo male, al di là della sconfitta contro l’Inter. Non potevamo vincere senza costruire, non potevamo speculare. Corvino aveva la classifica senza penalizzazione. Fu una bella idea e così la fissai allo spogliatoio. Fu una stagione straordinaria. Sapevamo di non essere soli, la squadra era un tutt’uno con i tifosi. Per quattro anni su cinque abbiamo meritato la Champions League. Toni? Fu una presenza importante, diede un grande contributo. Reginaldo (collegato telefonicamente, ndr)? Arrivò con qualche chilo in più, lo facemmo lavorare tanto, a fine campionato aveva una grande esplosività. Forse gli mancavano un po’ i tempi, ma ha avuto la costanza di migliorarsi.